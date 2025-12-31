Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni yıl dileklerini sosyal medyada paylaştığı bir video ile duyurdu. Adaletin güçlenmesi ve toplumun her kesimi için daha iyi bir gelecek temennisinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni yıla ilişkin dileklerinin yer aldığı video paylaştı.

Dervişoğlu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Adaletin pamuk ipliğine bağlı olduğu, yargının sopa niyetine kullanıldığı, emeğin hiçe sayıldığı, Cumhuriyet değerlerimizin sınandığı, zorlu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Şimdi yüreğimizde yeni bir yılın umudunu taşıyoruz. Yeni yıl, iyiliğin kazandığı, adaletin güçlendiği, sevginin büyüdüğü, umudun yeşerdiği bir yıl olsun. Yeni yıl, çocukların yatağa aç girmediği, gençlerin bavul değil, proje hazırladığı, kadınların özgürce ve güven içinde yaşadığı, alın terinin karşılık bulduğu bir yıl olsun. Biz ülkemizi seviyoruz. Çok ama çok seviyoruz. ve biliyoruz ki başka vatanımız yok. Yeni yılımız kutlu olsun..."

