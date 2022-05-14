İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karaman'da ziyaretlerde bulundu - Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karaman'ın Ermenek ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Ermenek'te, Mustafa Sonay Gürgen Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu'yu makamında ziyaret eden Akşener, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akşener, ilçede kapalı otoparkın temel atma törenine katıldıktan sonra tarihi Zeyve Pazarı'nda esnafla buluştu, vatandaşlarla sohbet etti.

Ermenek Turkuaz Gölü Mesire Alanı'nda düzenlenen motosiklet ve su sporları gösterilerini izleyen Akşener, ardından ilçeden ayrıldı.