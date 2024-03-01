Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin Uşak'ta

Güncelleme:

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, Uşak il başkanlığına ziyarette bulundu. Kuleyin, Uşak Belediye Başkan adayı Muhammet Gür'ün başarılı olacağına inandığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, partisinin Uşak il başkanlığına ziyarette bulundu.

Kuleyin, il başkanlığında gazetecilere, partisinin Uşak Belediye Başkan adayı Muhammet Gür'ün 2019 yerel seçimlerinde de aday gösterildiğini, çok az farkla seçimi kaybettiğini söyledi.

Gür'ün bu seçimlerde başarılı olacağına inandığını söyleyen Kuleyin, "Ben Uşak halkının kadirşinas bir halk olduğuna, bu sefer Muhammet başkanıma sahip çıkacağına inanıyorum. Yaptığımız bütün araştırmalarda da çok şükür şu anda önde gidiyor. İnşallah Uşak'ta İYİ Partinin bayrağını asacağız." dedi.

İYİ Partiden istifalar ve ittifak tartışmalarıyla ilgili bir soru üzerine Kuleyin, şöyle konuştu:

"Bir karar aldık. Kararımız çok net. İki yumruk arasına sıkışmış Türkiye'de bir nefes borusu olmak istiyoruz. Bu ülkenin önüne bir yol açmamız lazım. Anayasanın ilk 4 maddesine saygılı, kurucu iradenin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuyla hareket eden hür ve müstakil bir parti olarak Türk milletine kendimizi teslim ettik. Milletimizin verecek olduğu her türlü karara da saygılıyız."

Kuleyin, daha sonra partisinin Banaz ilçesi Kızılcasöğüt beldesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Kaynak: AA / Politika

Muhammet Gür İYİ Parti Uşak Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şarkıcı Sıla İlker Kaleli ile evleniyor mu? Sıla, evlilik hakkında ne dedi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediye başkanı hangi partiden seçildi? UĞUR İBRAHİM ALTAY kimdir? AK Parti Konya Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay nereli, kaç yaşında? Ne zaman oruç tutacağız? Oruç ne zaman başlayacak 2024? İlk iftar, Sahur ne zaman yapılacak? Yüksel Aydın kimdir? MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın kaç yaşında, nereli? DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Ağrı'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Savaş Kalaycı kimdir? MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı kaç yaşında, nereli? AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? Yeni çağın en büyük problemi akran zorbalığı ne? Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir? GELİN EVİ HAFTANIN KAZANANI KİM? 50 bin TL'lik ödülü hangi gelin kazandı? Gelin Evi Zonguldak birincisi kim? Düğüm 4. bölüm ne zaman? Düğüm 4. bölüm yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak? Rafet Vergili kimdir? MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili kaç yaşında, nereli? İbrahim Çenet kimdir? Cumhur İttifakı Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title