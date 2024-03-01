İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin Uşak'ta

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, partisinin Uşak il başkanlığına ziyarette bulundu.

Kuleyin, il başkanlığında gazetecilere, partisinin Uşak Belediye Başkan adayı Muhammet Gür'ün 2019 yerel seçimlerinde de aday gösterildiğini, çok az farkla seçimi kaybettiğini söyledi.

Gür'ün bu seçimlerde başarılı olacağına inandığını söyleyen Kuleyin, "Ben Uşak halkının kadirşinas bir halk olduğuna, bu sefer Muhammet başkanıma sahip çıkacağına inanıyorum. Yaptığımız bütün araştırmalarda da çok şükür şu anda önde gidiyor. İnşallah Uşak'ta İYİ Partinin bayrağını asacağız." dedi.

İYİ Partiden istifalar ve ittifak tartışmalarıyla ilgili bir soru üzerine Kuleyin, şöyle konuştu:

"Bir karar aldık. Kararımız çok net. İki yumruk arasına sıkışmış Türkiye'de bir nefes borusu olmak istiyoruz. Bu ülkenin önüne bir yol açmamız lazım. Anayasanın ilk 4 maddesine saygılı, kurucu iradenin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuyla hareket eden hür ve müstakil bir parti olarak Türk milletine kendimizi teslim ettik. Milletimizin verecek olduğu her türlü karara da saygılıyız."

Kuleyin, daha sonra partisinin Banaz ilçesi Kızılcasöğüt beldesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.