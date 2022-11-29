İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen belediye başkanına sokakta tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz

Millet İttifakı'nın oylarıyla Nazilli Belediye Başkanı seçildikten sonra geçtiğimiz hafta İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Kürşat Engin Özcan hiç beklemediği bir protestoyla karşılaştı. Nazilli'de AK Parti heyetiyle birlikte yürüdüğü sırada bir vatandaşın "Hakkımızı helal etmiyoruz. Bir daha sana oy yok. Kime sordun da AK Parti'ye geçtin" tepkisiyle karşılaşan Özcan, kendisini protesto eden kadına karşılık vermeden yürümeye devam etti.