İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen belediye başkanına sokakta tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz
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Millet İttifakı'nın oylarıyla Nazilli Belediye Başkanı seçildikten sonra geçtiğimiz hafta İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Kürşat Engin Özcan hiç beklemediği bir protestoyla karşılaştı. Nazilli'de AK Parti heyetiyle birlikte yürüdüğü sırada bir vatandaşın "Hakkımızı helal etmiyoruz. Bir daha sana oy yok. Kime sordun da AK Parti'ye geçtin" tepkisiyle karşılaşan Özcan, kendisini protesto eden kadına karşılık vermeden yürümeye devam etti.
Aydın Nazilli'nin İYİ Parti'den seçilen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçtiğimiz hafta partisinden istifa ederek Ak Parti'ye katıldı.
Ak Parti'nin grup toplantısında düzenlenen törenle AK Parti saflarına geçen Özcan'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
Özcan, bugün Ankara'dan Nazilli'ye döndü. İlk durağı AK Parti İlçe Başkanlığı olan Özcan'ı AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz, İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer karşıladı.
Özcan yoldan geçerken bir kadın "Bizim oylarımız ne olacak. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bir daha sana oy yok. Kime sordun da AK Parti'ye geçtin" diye tepki gösterdi. AK Partili Özcan, kendisine tepki gösteren kadına karşılık vermedi.