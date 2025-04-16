İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

Dem Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Önder'le ilgili açıklama yapan DEM Parti, durumunun kritik olduğunu belirtti.

ÖNDER, "MAVİ" KODLA HASTANEYE KALDIRILMIŞ

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili de ilk bilgiler gelmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, Önder Kurtuluş'taki evinde akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. DEM Partili Önder ambulansla acil olarak "mavi" kodla hastaneye kaldırıldı. Mavi kodun, "acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar" için verildiği öğrenildi.

ACİL OLARAK AMELİYATA ALINDI

Sırrı Süreyya Önder acil olarak ameliyata alındı. Önder'in aortunda yırtık olduğu belirtildi.