İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in "riskli" anlamına gelen "mavi" kodla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Önder'in acil olarak ameliyata alındığı, aortunda bir yırtık olduğu belirtildi.
Dem Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Önder'le ilgili açıklama yapan DEM Parti, durumunun kritik olduğunu belirtti.
ÖNDER, "MAVİ" KODLA HASTANEYE KALDIRILMIŞ
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili de ilk bilgiler gelmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, Önder Kurtuluş'taki evinde akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. DEM Partili Önder ambulansla acil olarak "mavi" kodla hastaneye kaldırıldı. Mavi kodun, "acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar" için verildiği öğrenildi.
ACİL OLARAK AMELİYATA ALINDI
Sırrı Süreyya Önder acil olarak ameliyata alındı. Önder'in aortunda yırtık olduğu belirtildi.
Kaynak: Haberler.com / Politika