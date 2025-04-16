İmralı heyeti üyesi DEM Partili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

Hayati riski var! Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi
İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Önder'in kaldırıldığı hastanede

Önder'in kaldırıldığı hastaneye giden ilk isim o oldu
Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder sağlık sorunlarını bu sözlerle anlatmıştı

Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder, hastalığını böyle anlatmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin öğretmen ataması sürecini başlatıyoruz

Kabine sonrası Erdoğan'dan öğretmenlere müjde

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in "riskli" anlamına gelen "mavi" kodla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Önder'in acil olarak ameliyata alındığı, aortunda bir yırtık olduğu belirtildi.

Dem Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Önder'le ilgili açıklama yapan DEM Parti, durumunun kritik olduğunu belirtti.

ÖNDER, "MAVİ" KODLA HASTANEYE KALDIRILMIŞ

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili de ilk bilgiler gelmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, Önder Kurtuluş'taki evinde akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. DEM Partili Önder ambulansla acil olarak "mavi" kodla hastaneye kaldırıldı. Mavi kodun, "acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar" için verildiği öğrenildi.

ACİL OLARAK AMELİYATA ALINDI

Sırrı Süreyya Önder acil olarak ameliyata alındı. Önder'in aortunda yırtık olduğu belirtildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Kaynak: Haberler.com / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.