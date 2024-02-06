İstanbul yarışı kızışıyor! Kurum'dan canlı yayında İmamoğlu'na "kayak" göndermesi

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi İstanbul'da yaşanan yarışın tarafları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki atışmalar da hız kesmiyor.

"KARDA DA SOKAKTA OLACAĞIZ, YAĞMURDA DA"

Katıldığı canlı yayında seçim vaatlerini tek tek sıralayarak "Karda da sokakta olacağız, yağmurda da sokakta olacağız ve milletimiz de bu manada bizi nerede istiyorsa orada olacağız" ifadelerini kullandı.

KURUM: BEN KAYMAYI BİLMİYORUM

Bu esnada sunucunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunarak yönelttiği "Kayak tatiline gitmeyecek misiniz?" sorusuna Kurum gülerek "Ben kaymayı bilmiyorum, kızakla kayardım ama küçükken. Köyümüze kar yağardı kızakla kayardık" yanıtını verdi.