Üye Girişi
Haberler

İstanbul yarışı kızışıyor! Kurum'dan canlı yayında İmamoğlu'na "kayak" göndermesi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında seçim vaatlerini sıraladı. Sunucunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaparak yönelttiği "Kayak tatiline gitmeyecek misiniz?" sorusuna Kurum, "Ben kaymayı bilmiyorum, kızakla kayardım ama küçükken. Köyümüze kar yağardı kızakla kayardık" yanıtını verdi.

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi İstanbul'da yaşanan yarışın tarafları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki atışmalar da hız kesmiyor.

"KARDA DA SOKAKTA OLACAĞIZ, YAĞMURDA DA"

Katıldığı canlı yayında seçim vaatlerini tek tek sıralayarak "Karda da sokakta olacağız, yağmurda da sokakta olacağız ve milletimiz de bu manada bizi nerede istiyorsa orada olacağız" ifadelerini kullandı.

KURUM: BEN KAYMAYI BİLMİYORUM

Bu esnada sunucunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunarak yönelttiği "Kayak tatiline gitmeyecek misiniz?" sorusuna Kurum gülerek "Ben kaymayı bilmiyorum, kızakla kayardım ama küçükken. Köyümüze kar yağardı kızakla kayardık" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title