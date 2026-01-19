İstanbul Valisi Gül'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği, terörle mücadelede ortaya konan net irade ve Türkiye'nin sahadaki etkin gücü sayesinde, bölgedeki unsurların geri adım atmak zorunda kaldığının görüldüğünü bildirdi.

Gül, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin sahadaki dengelerin Türkiye'nin kararlı duruşu ve güçlü devlet aklı doğrultusunda şekillendiğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Vali Gül, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği, terörle mücadelede ortaya konan net irade ve Türkiye'nin sahadaki etkin gücü sayesinde, bölgedeki unsurların geri adım atmak zorunda kaldığı görülmektedir. Türkiye barışı, istikrarı ve adaleti önceleyen politikalarıyla yalnızca kendi güvenliğini değil, bölgenin huzur ve geleceğini de teminat altına alan bir ülke olduğunu bir kez daha ispatlamıştır."

Söz konusu paylaşımda "KüreselLiderErdoğan" etiketine de yer verildi.