İstanbul'daki su baskınlarında 2 kişi öldü, soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da 2 vatandaşın hayatını kaybettiği şiddetli yağış ve su baskınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, varsa ihmal ve kusurların tespiti için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınlarında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi. Yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Gürlek, yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. Olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Gürlek, varsa ihmal ve kusurların tespit edileceğini ifade etti. Gürlek, paylaşımında ülkenin ve milletin her türlü afetten korunması temennisinde de bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı