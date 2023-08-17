İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Bin 50 Sikke Ele Geçirildi

İstanbul'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde 5 bin 50 sikke ele geçirildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde ihbar üzerine 14 Ağustos'ta Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesinde bulunan bir metruk binada operasyon yaptı. Yapılan aramada sunta altına gizlenmiş karton koli içerisinde Yunan, erken Roma, geç Roma, Bizans, ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebat ve formda bronz 5 bin 25 sikke ile Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 25 metal obje ele geçirildi. Terk edilmiş eski binada ele geçen eserlere el konulurken, bu sikke ve objelerin kim ya da kimler tarafından metruk binaya gizlendiği ise araştırılıyor. Polisin olayla ilgili başlattığı tahkikatın devam ettiği kaydedildi. - İSTANBUL

İstanbul'da çoğunluğu sikke, 5 binin üzerinde tarihi eser ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde 5 bin 50 sikke ele geçirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde ihbar üzerine 14 Ağustos'ta Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesinde bulunan bir metruk binada operasyon yaptı. Yapılan aramada sunta altına gizlenmiş karton koli içerisinde Yunan, erken Roma, geç Roma, Bizans, ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebat ve formda bronz 5 bin 25 sikke ile Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 25 metal obje ele geçirildi.

Terk edilmiş eski binada ele geçen eserlere el konulurken, bu sikke ve objelerin kim ya da kimler tarafından metruk binaya gizlendiği ise araştırılıyor. Polisin olayla ilgili başlattığı tahkikatın devam ettiği kaydedildi.