İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne Saldırı Girişimi: 2 Saldırgan Ölü, 5 Yaralı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne yönelik saldırı girişiminde 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırganın ölü olarak ele geçirildiğini ve 3'ü polis memuru 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.