Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile bir araya geldi

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi diyalog, enerji, ticaret ve güvenlik gibi birçok alanda iş birliğini genişletme konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarına devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Saar, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Bakanlar, gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmede, siyasi diyalog, enerji, ticaret, yatırımlar, eğitim, kültür, savunma ve güvenlik de dahil olmak üzere birçok alanda iş birliğini genişletme konusunda görüş alışverişinde bulundu. Aynı zamanda, iki ülke arasındaki iş birliği için yeni fırsatlar keşfetme konusundaki ilgilerini de dile getirdiler. Görüşmede uluslararası ve bölgesel öneme sahip konulara da değinen bakanlar, her iki ülkenin ve ötesindeki bölgelerde barışa, kalkınmaya ve refaha katkıda bulunmanın önemine değinerek aynı zamanda da Azerbaycan-İsrail ortaklığını daha da derinleştirme kararlılıklarını dile getirdiler. Taraflar görüşmenin devamında karşılıklı ilgi duyulan konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

Detayları netleşiyor! İşte 3 kişilik aileyi yok eden sessiz katil
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
ABD'de kriz büyüyor! Federal hükümet kısmi kapanmayla karşı karşıya

ABD'de büyük kriz! Kısmi kapanma riski giderek büyüyor
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı