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İsrail Savunma Bakanı Katz, yurt dışındaki Hamas liderlerini hedef gösterdi

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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yurt dışındaki Hamas liderlerinin hedef tahtasında olduğunu ve hiçbirinin huzur içinde ölmesine izin verilmeyeceğini söyledi. İsrail, Hamas üyelerinin bulunduğu ülkelere askeri operasyon düzenleyeceğinin sinyalini verdi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas'ın yurt dışındaki liderlerini tehdit ederek, "Yurt dışındaki Hamas liderleri de hedef tahtasında" dedi.

İsrail, Hamas üyelerinin bulunduğu ülkelere yönelik askeri operasyon düzenleyeceklerinin sinyalini verdi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yurt dışındaki Hamas liderlerinin İsrail'in hedef tahtasında olduğunu belirterek, "Yurt dışındaki Hamas liderleri de hedef tahtasında. Hiçbirinin huzur içinde ölmesine izin verilmeyecek" dedi.

İsrail'in Katar'daki Hamas liderlerine düzenlediği saldırıyı hatırlatan Katz, söz konusu saldırıdan Hamas liderlerinin kaçmayı başardıklarını ancak bir dahaki sefere kaçamayacaklarını iddia etti.

İsrail Katar'ı vurmuştu

İsrail, 9 Eylül 2025'te Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas'ın üst düzey isimlerine karşı hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya'nın oğlu da dahil olmak üzere 5 Hamas üyesi ve Katar güvenlik güçleri mensubu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Hamas tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise, Hamas heyetine yönelik suikast girişiminin "başarısız" olduğu belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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