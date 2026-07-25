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İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli ağır yaralandı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta ve kuzey kesimlerine düzenlediği iki saldırıda 3 Filistinli ağır yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerine düzenlediği iki saldırıda 3 Filistinli ağır yaralandı.

Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide bölgesinde sivillerin bulunduğu bir noktayı hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinli ağır yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Şerh Kavşağı yakınlarında bir aracı hedef alan İHA saldırısında bir Filistinli ağır yaralandı.

Gazze kentinde ise görgü tanıkları, İsrail'e ait İHA'nın Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin kuzeyine saldırı düzenlediğini aktardı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi sonucu 1191 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 853 kişi yaralandı.

İsrail'in sınırlı miktarda insani yardımın girişine izin vermesi, Gazze Şeridi'ndeki insani krizi daha da ağırlaştırıyor.

İsrail'in ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 173 bini aşkın kişi yaralandı.

Saldırılarda Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA
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