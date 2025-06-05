İsrail, Gazze'deki Çifte Vatandaş Esirlerin Cenazelerini Getirdi

İsrail, Gazze'deki Çifte Vatandaş Esirlerin Cenazelerini Getirdi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordu ve Shin Bet'in ortak operasyonuyla Gazze Şeridi'nde rehin tutulan ABD-İsrail çifte vatandaşı 2 esirin cenazelerinin İsrail'e getirildiğini duyurdu. Netanyahu, 7 Ekim'de öldürülen esirler için operasyonların devam edeceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordu ve iç istihbarat servisi Shin Bet'in gerçekleştirdiği ortak operasyonla Gazze Şeridi'ndeki ABD- İsrail çifte vatandaşı 2 esirin cansız bedenlerinin İsrail'e getirildiğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusu ve İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet'in gece yarısı özel operasyon gerçekleştirdiğini belirtti. Netanyahu operasyon sonucu Gazze Şeridi'nde rehin tutulan Gadi Haggai ve Judih Weinstein'ın cenazelerinin alınarak İsrail'e getirildiğini aktardı. Netanyahu, "Judy ve Gadi 7 Ekim'de öldürülüp Gazze Şeridi'ne kaçırıldı. Bu kararlı ve başarılı icraatlarından dolayı savaşçılarımıza ve komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Yaşayanları ve ölüleri, bütün esirlerimizi evlerine geri getirene kadar dinlenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gadi Haggai ve Judih Weinstein'ın cansız bedenlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çıkarıldığı belirtilerek, "Geriye kalan 56 esirimiz geri dönene kadar operasyona devam edeceğiz" denildi.

ABD-İsrail çifte vatandaşları olan 72 yaşındaki Gadi Haggai ve 70 yaşındaki Judih Weinstein, 7 Ekim 2023'teki saldırı sırasında kaçırılmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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