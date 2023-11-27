İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Akdeniz için Birlik Forumu, İsrail ve Filistin sorununu ele alarak başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı forumda, barış ve insani yardım konuları ön plana çıktı.

İspanya'da Akdeniz için Birlik Forumu İsrail ve Filistin Sorunuyla Başladı

İspanya'nın Barselona kentinde merkezi bulunan Akdeniz için Birlik (AiB) örgütünün 8. Bölgesel Forumu, İsrail ve Filistin sorunu ana gündemiyle başladı.

Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı foruma, 43 üyesi olan AiB'den 27 ülke, dışişleri bakanı düzeyinde temsil edildi.

Avrupa Birliği (AB) Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin eş başkanlığında düzenlenen forumun açılış konuşmasını yapan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Barış için seferber olmak üzere buradayız. Bu sefer kalıcı barış olmalı. Buradan umut ve barış için net mesaj çıkmalı." dedi.

"İsrail'in 7 Ekim'de tarihinin en kötü saldırısını yaşadığını, İspanya'nın da iki vatandaşını kaybettiğini, bunu kınadıklarını, esirlerin hepsinin şartsız ve hemen serbest bırakılmasını istediklerini" kaydeden Albares, "Ancak Gazze'de sivil masumların ölümlerini de asla görmezlikten gelemeyiz. Filistin'de sivillerin öldürülmesi kabul edilebilir değil. İspanya, ateşkesin kalıcı olmasını ve insani yardımın garanti edilmesini istemektedir." şeklinde konuştu.

İsrail ve Hamas arasında sağlanan, esir takası ve "insani aranın" olduğu uzlaşıya verdiği katkılardan dolayı Katar, Mısır ve ABD'ye teşekkür eden Albares, bugün sona erecek "insani aranın" uzamasını istediklerini kaydetti.

"Yüz binlerce kişinin gıda ve su sıkıntısı çekmesine izin veremeyiz. Filistinli sivil halkın bizim yardımımıza ihtiyacı var. İspanya yardımlarını üç katına çıkardı." diyen Albares, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin denizden yardım ulaştırma çağrısını desteklediklerini, Gazze'ye insani yardım için giriş noktalarının artırılması gerektiğini söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı, "İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamaları için İspanya'nın ortaya attığı, Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatının desteklediği, iki devletli çözüme dayalı uluslararası barış konferansının bir an önce yapılmasını arzu ettiklerini" vurguladı.

"Hamas Gazze'yi yönetemez"

"Hamas Gazze'yi yönetemez. Barış ajandası yok. Hamas, Orta Doğu'da barış ortağı değil. Bölgede şiddeti durdurmak, Hamas'ı diskalifiye etmek gerek." diyen Albares, Filistin Gazze'de yönetimi tekrar elde etmek istiyorsa tek çözümün iki devlete dayalı uluslararası barış konferansı olduğunu savundu.

Albares, ayrıca 2008'de kurulan AiB'nin dışişleri bakanları düzeyinde ilk defa bu kadar yüksek katılımlı forum gerçekleştirdiğini, herkesin bu kabusun bitmesini istediğini ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanı: "İsrail hükümeti Filistinlilerin barış ve güvenlik taleplerini inkar edemez"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise "Bugün sona eren ateşkesin kalıcı olması için çalışmalıyız. Bölgede yaşananlar 7 Ekim'de başlamadı. Bu yıl en kanlı yıl oldu. Barış ve güvenliğin sağlanması için Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanması gerekir." şeklinde konuştu.

"İsrail hükümeti Filistinlilerin barış ve güvenlik taleplerini inkar edemez." diyen Safedi, barışın herkes için olması gerektiğini, Filistinlilere ve İsraillilere güvenlik sağlayan barış ve birlikte yaşamı desteklediklerini kaydetti.

"Bu kabusun, dehşetin son bulması için buradayız." diyen Safedi, iki devletli çözümün sadece bir teori olmaktan çıkmasını, Avrupa'nın burada önemli rol oynayabileceğini, özellikle ABD ile birlikte olmaları gerektiğini söyledi.

Diğer yandan forumun yapıldığı binanın önünde toplanan bir grup, Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Filistin bayrakları taşıyan ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin fotoğraflarını taşıyan protestocular, "Siyonist devlet terörist devlet", "Boykot İsrail", "Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdurun" sloganları attı.