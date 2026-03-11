Haberler

İranlı askeri yetkili: "Başka bir önemli boğaz da Hürmüz'ün aynısını yaşayacak"

İranlı bir askeri yetkili, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının sürmesi durumunda bölgedeki gerilimin artacağını ve bölgesel savaşın yeni bir aşamaya girebileceğini ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın benzer bir duruma maruz kalabileceği uyarısında bulundu.

İranlı bir askeri yetkili, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının sürmesi halinde bölgesel savaşın yeni bir aşamaya girebileceğini belirterek, "Başka bir önemli boğaz da yakında Hürmüz Boğazı'nın aynısını yaşayacaktır" uyarısında bulundu.

Katar basınına konuşan İranlı askeri bir yetkili, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi halinde bölgedeki gerilimin daha da artabileceği uyarısında bulunarak, "Bölgesel savaş yakında yeni bir aşamaya girecek" dedi.

İranlı yetkili, "En başından beri söylediğimiz gibi, eğer ABD böyle bir stratejik hata yaparsa durum çok daha karmaşık hale gelecektir. Yakında başka önemli bir boğaz da Hürmüz Boğazı'nın aynısını yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

İran'ın henüz tüm seçeneklerini kullanmadığını vurgulayan yetkili, "İran'ın güvenlik ve savunma planları aşamalı ve kademelidir ve hala oynayacak birçok kartımız var" dedi. - TAHRAN

