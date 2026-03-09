Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefonda İran'daki olaylar ve insani yardımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, Pezeşkiyan'ın Aliyev'in İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran'ın Bakü Büyükelçiliği'ne gelerek taziyede bulunmasına ve İran'a insani yardım niyeti dolayısıyla teşekkürlerini ilettiği ifade edildi.

Açıklamada, Pezeşkiyan'ın ayrıca Nahçıvan'a yönelik saldırının İran'la bağlantısı olmadığını belirterek olayın araştırılacağını belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, Aliyev'in ise İran'daki son olaylarda hayatını kaybeden siviller için bir kez daha başsağlığı diledi ve Nahçıvan'daki olayın araştırılmasının önemini vurguladığı kaydedildi. - BAKÜ

