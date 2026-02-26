İran-ABD dolaylı müzakerelerine ara verildi

İran devlet televizyonu, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ara verildiğini, görüşmelerin günün ilerleyen saatlerinde yeniden başlamasının planlandığını bildirdi.

İran ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen üçüncü tur dolaylı müzakerelere ara verildi. İran devlet televizyonu, İran ve ABD heyetlerinin planlanan program çerçevesinde görüşmelere geçici olarak ara verdiği ve heyetlerin konakladıkları yerlere döndüğünü duyurdu. Görüşmelerin, saat farkı da dikkate alınarak öğleden sonra ya da akşam saatlerinde yeniden başlamasının planlandığı aktarıldı.

Öte yandan Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cenevre'de verimli ve olumlu fikir alışverişinde bulunduk. ABD ve İranlı müzakereciler şu anda görüşmelere ara verdi. Görüşmelere bugün ilerleyen saatlerde yeniden başlayacağız. Daha fazla ilerleme kaydetmeyi umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı