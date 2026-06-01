İran: "Son 24 saatte 15 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, son 24 saatte 4'ü petrol tankeri olmak üzere 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildiğini ve gemilerin düşman güçlerle işbirliği yapmamaları konusunda uyarıldığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), son 24 saatte aralarında 4 petrol tankerinin de bulunduğu toplam 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, (DMO) donanmasının, gemilerin izin aldıktan ve kendileriyle koordinasyon sağladıktan sonra geçiş yaptığını bildirdi. Açıklamada, gemilerin "düşman güçlerle herhangi bir işbirliğini yakın bir güvenlik tehdidi olarak değerlendireceğini ve buna göre müdahale edeceğini" konusunda uyarıldığı aktarıldı. - TAHRAN

