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İran Savunma Bakanı, MOAB iddialarına bombaların adının önemsiz olduğunu söyledi

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İran Savunma Bakanı Seyyid Majid ibn al-Reza, ABD'nin İran'a olası saldırılarında MOAB kullanılabileceği iddialarına yanıt verdi. Al-Reza, 'Bombaların isimleri ve boyutlarının hiçbir önemi yok' diyerek bombaların küresel itibar ve ABD ekonomisinde patlayacağını savundu.

İran Savunma Bakanı Seyyid Majid ibn al-Reza, ABD'nin İran'a düzenlenebilecek yeni saldırılarda "tüm bombaların anası" (MOAB) olarak adlandırılan mühimmatın kullanılabileceği yönündeki iddialara ilişkin, "Bombaların isimleri ve boyutlarının hiçbir önemi yok" dedi.

İran Savunma Bakanı Seyyid Majid ibn al-Reza, ABD'nin İran'ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini vurmak için "tüm bombaların anası" (MOAB) olarak nitelendirilen mühimmatın kullanılabileceği yönündeki iddialara sosyal medyadan cevap verdi. Bakan al-Reza, "Bombaların isimleri ve boyutlarının hiçbir önemi yok!

Bombalarınız başka bir yerde patlayacak: küresel itibarınızda, ABD ekonomisinde ve hatta seçim hesaplarınızda. Denklemleri değiştiren ve sizi bundan sonra 'Merhaba efendim!' demek zorunda kalacağınız bir noktaya getiren şey füze gücümüzdür" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD'li yayın kuruluşu CNN International bu hafta, ABD ordusunun Başkan Donald Trump'ın muharebe operasyonlarına yeniden başlama emri vermesi durumunda İran'ın enerji altyapısını ve nükleer tesislerini hedef almak için "tüm bombaların anası" olarak nitelendirilen ve "GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB)" adıyla bilinen bombayı kullanmayı da içeren yeni saldırı planları geliştirdiğini öne sürmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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