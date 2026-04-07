İran: "(ABD-İran ateşkesi) Tahran yönetimi, Pakistan'ın teklifine olumlu yaklaşıyor"

Adı açıklanmayan bir İranlı yetkili, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ABD saldırılarının iki hafta boyunca ertelenmesi ve Hürmüz Boğazı'nın da iki hafta boyunca geçişlere açılmasına yönelik çağrısına olumlu yaklaştığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin, "Şu anda hararetli müzakereler içindeyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile herhangi bir anlaşmaya varılamaması durumunda ülkeye yönelik yoğun hava saldırıları başlatılacağını belirtmesinin ardından, Tahran yönetimine verilen sürede sona yaklaşılıyor. Bu süreçte, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ABD'ye İran'a yönelik saldırıların 2 hafta ertelenmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı bu süre boyunca geçişlere açık tutması yönündeki çağrısının ardından İran'dan bir açıklama geldi. İngiltere merkezli Reuters'a konuşan ve ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, Tahran yönetiminin söz konusu teklifi olumlu değerlendirdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise yaşanan sıcak gelişmeler ve artan gerilim çerçevesinde Washington-Tahran hattındaki diplomatik trafiğe ilişkin ABD merkezli Fox News'e konuştu. Trump, İran'a tanınan sürenin dolmak üzere olduğunu belirtirken, Tahran yönetimi ile müzakerelerin sürdüğünü ifade etti. Mevcut diplomatik sürece ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, "Size söylemek istemiyorum çünkü şu anda hararetli müzakereler içindeyiz" dedi.

Başbakan Şerif'in çağrısı

Pakistan Başbakanı Şerif, " Orta Doğu'daki süregelen savaşın barışçıl yollarla çözümüne yönelik diplomatik çabalar, yakın gelecekte somut sonuçlar doğurabilecek bir potansiyelle kararlı, güçlü ve etkin bir seyir izlemektedir. Diplomasinin devam edebilmesi için Başkan Trump'tan son tarihi iki hafta uzatmasını içtenlikle talep ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. İran'ın da bu süre zarfında Hürmüz Boğazı'nı geçişleri açması talebinde bulunan Şerif, "Pakistan, İranlı kardeşlerden iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı iki haftalık bir süre için açmalarını samimiyetle rica etmektedir" demişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Pakistan'ın teklifi konusunda bilgilendirildiğini ve ABD Başkanı'nın teklifi kabul edip etmediğine ilişkin bir açıklamada bulunacağını bildirmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı