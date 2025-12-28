Haberler

Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Braverman'ın telefonuna siber saldırı!

Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Braverman'ın telefonuna siber saldırı!
Güncelleme:
İran ile bağlantılı Hanzala grubu, 'Bibi Gate' adlı siber saldırı kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'a ait cep telefonuna erişim sağladığını ve gizli bilgilere ulaştığını iddia etti. Grup, ele geçirdiği veriler arasında gizli anlaşmalar ve utanç verici görüntülerin yer aldığını öne sürdü.

  • İran ile bağlantılı Hanzala adlı bilgisayar korsanı grubu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın cep telefonuna erişim sağladığını iddia etti.
  • Hanzala grubu, Braverman'ın telefonundaki 110 sayfalık telefon rehberini ele geçirdiğini öne sürdü.
  • Hanzala grubu, Braverman'a ait olduğu iddia edilen kişisel fotoğraflar ve özel partilere ait görüntüleri paylaştı.

İran ile bağlantılı "Hanzala" adlı bilgisayar korsanı grubu, "Bibi Gate" adını verdiği siber saldırı kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'a ait cep telefonuna erişim sağladığını, gizli bilgilere ulaştığını ve telefondaki 110 sayfalık telefon rehberini ele geçirdiğini iddia etti.

İran ile bağlantılı "Hanzala" adlı bilgisayar korsanı grubu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'a ait cep telefonuna erişim sağladığını ve gizli bilgilere ulaştığını iddia etti.

NETANYAHU'NUN YANINDAKİ KRİTİK İSME SİBER SALDIRI

Hanzala grubu, "Bibi Gate" adını verdiği siber saldırı kapsamında Braverman'a ait cep telefonundaki 110 sayfalık telefon rehberinin ele geçirildiğini öne sürerken, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda çok sayıda gizli verinin de ellerinde bulunduğunu savundu.

"HER ŞEY ELİMİZDE"

Grup, "Her şey elimizde. Gizli anlaşmalar, şifreli sohbetler, utanç verici ahlaki ve mali kaçamaklar, güç istismarı, suç, şantaj ve rüşvetler. Yıllarca Hanzala'nın aranızda olmadığını düşünerek kendi küçük dansınızı yaptınız. Ancak biz her zaman odadaydık. İletişimlerini korumak için saatlerce yüksek irtifada ve okyanuslar üzerinde uçanlar emin olsun ki, Hanzala her zaman duyuyor" ifadeleri kullanıldı.

Hanzala grubu tarafından paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, Braverman tarafından düzenlendiği öne sürülen özel partilere ait görüntüler ile Braverman'a ait olduğu iddia edilen kişisel fotoğraflar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
