İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Son olaylar, (Rusya ile) stratejik ortaklığımızın derinliğini ve gücünü ortaya koydu"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya'daki temaslarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Arakçi, "Bölgenin büyük bir değişim sürecinden geçtiği bu dönemde Rusya ile en üst düzeyde temas kurmaktan memnuniyet duyuyorum. Son olaylar, stratejik ortaklığımızın derinliğini ve gücünü ortaya koydu. İlişkilerimiz gelişmeye devam ederken, gösterilen dayanışma için minnettarız. Rusya'nın diplomasiye verdiği desteği memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arakçi, dün akşam Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı