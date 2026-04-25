İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Arakçi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirdi. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlardaki iş birliği, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Bakan Arakçi görüşmede ateşkesle ilgili son gelişmeleri ve savaşın tamamen sona ermesi konusunda İran'ın tutumunu dile getirdi. Arakçi savaşı sona erdirmek ve ateşkes sağlamak için gösterdiği çabalardan dolayı Pakistan'ı takdir ettiğini belirtti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
