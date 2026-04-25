İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Maskat'ta

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temasları kapsamında Umman'ın başkent Maskat'a geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'daki temaslarının ardından Umman'ın başkenti Maskat'a geldi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Arakçi'nin ziyaret kapsamında Ummanlı üst düzey yetkililerle bir araya gelerek, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi.

Sıradaki durak Moskova

Diplomatik temaslar kapsamında Arakçi'nin Maskat'taki görüşmelerinin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya geçmesi öngörülüyor. Ziyaretin, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler başta olmak üzere çeşitli başlıklarda sürdürülmesi bekleniyor.

Arakçi, ülke dışında gerçekleştirdiği resmi ziyaretler kapsamında dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelmişti. Arakçi, İslamabad'daki temasları kapsamında bugün Pakistan Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşme gerçekleştirmişti. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor: Gündüz okullarda görevlendirilebilecekler

Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor! O yerlerde görevlendirilecekler
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya gelen Okan Buruk, dua istedi

Kur'an kursu öğrencileriyle buluşan Okan Buruk, bakın ne istedi
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
Micheal Olise sınırları zorlamaya devam ediyor! Bu kez de el hareketi çekti

Son yaptığıyla sabırları taşırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Kayserispor taraftarı önünde ligde kalma umutlarını artırdı

Süper Lig'i karıştıran sonuç