İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Maskat'ta

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temasları kapsamında Umman'ın başkent Maskat'a geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'daki temaslarının ardından Umman'ın başkenti Maskat'a geldi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Arakçi'nin ziyaret kapsamında Ummanlı üst düzey yetkililerle bir araya gelerek, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi.

Sıradaki durak Moskova

Diplomatik temaslar kapsamında Arakçi'nin Maskat'taki görüşmelerinin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya geçmesi öngörülüyor. Ziyaretin, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler başta olmak üzere çeşitli başlıklarda sürdürülmesi bekleniyor.

Arakçi, ülke dışında gerçekleştirdiği resmi ziyaretler kapsamında dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelmişti. Arakçi, İslamabad'daki temasları kapsamında bugün Pakistan Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşme gerçekleştirmişti. - MASKAT

