İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İslamabad, Maskat ve Moskova'ya gidecek

İran devlet haber ajansı IRNA, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İslamabad, Moskova ve Maskat'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

İran devlet haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu akşam Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayan bir ziyaret turuna başlayacak. Bakan Arakçi'nin ziyaretlerdeki amacının ikili istişarelerde bulunmak, bölgedeki güncel gelişmeleri ve ABD ile İsrail'in İran'a karşı savaşındaki son durumu görüşmek olduğu ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı