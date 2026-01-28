Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Silahlı kuvvetlerimiz, herhangi bir saldırıya anında ve güçlü bir şekilde karşılık vermek için elleri tetikte bekliyor"

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin her türlü saldırıya karşı tetikte olduğunu belirtti ve nükleer silah hedeflerinin olmadığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Cesur silahlı kuvvetlerimiz, topraklarımıza, hava sahamıza ve denizlerimize yönelik herhangi bir saldırıya anında ve güçlü bir şekilde karşılık vermek için elleri tetikte beklemektedir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran-ABD arasındaki gerilim devam ederken, sosyal medya hesabından uyarı niteliğinde bir açıklama yaptı. Arakçi, İran'a yönelik herhangi bir saldırıya anında karşılık vereceklerini vurgulayarak, "Cesur silahlı kuvvetlerimiz, topraklarımıza, hava sahamıza ve denizlerimize yönelik herhangi bir saldırıya anında ve güçlü bir şekilde karşılık vermek için elleri tetikte beklemektedir" dedi.

İran-İsrail arasında Haziran 2025'te yaşanan 12 Gün Savaşı'na değinen Arakçi, "12 Gün Savaşı'ndan alınan değerli dersler, daha güçlü, daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde yanıt vermemizi sağlayacak" dedi.

İran'ın nükleer teknolojisinin barışçıl olduğunu bir kez daha yineleyen Arakçi, İran'ın nükleer teknolojisini güvence altına alan, nükleer silahının olmadığını garanti eden, eşit şartlarda, zorlama, tehdit ve sindirme içermeyen, karşılıklı yarar sağlayan, adil bir nükleer anlaşmaya her zaman hazır olduğunu belirtti.

İran'ın nükleer silah üretme gibi bir hedefi olmadığını tekrarlayan Arakçi, "Bu tür silahların güvenlik hesaplamalarımızda yeri yoktur ve biz asla bu silahları edinmeye çalışmadık" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
