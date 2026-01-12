Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "ABD, daha önce denediği askeri seçeneği tekrar denemek isterse, biz buna hazırız"

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik askeri tehditlerine karşı hazır olduklarını belirtirken, nükleer müzakerelere de eşit şartlarda başlamaya hazır olduklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın protestoculara yönelik şiddet olayları gerekçesiyle İran'a saldırı tehditlerine ilişkin, "ABD, daha önce denediği askeri seçeneği tekrar denemek isterse, biz buna hazırız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'da devam eden protestolara ve İran-ABD ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, İran'ın "tehdit ve dayatma olmadan" ABD ile nükleer müzakerelere girmeye hazır olduğunu belirterek, "ABD'nin adil ve eşit şartlarda müzakerelere hazır olduğunu düşünmüyoruz. Hazır olduğunda, bu konuyu ciddi olarak değerlendireceğiz" dedi.

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilere değinen Arakçi, eğitimli terörist unsurların protestocuların arasına sızdığını, güvenlik güçlerini ve göstericileri hedef aldığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı tehditlerine değinen Arakçi, "ABD'nin ülkemize yönelik önerileri ve tehditleri birbiriyle uyumsuz. ABD, daha önce denediği askeri seçeneği tekrar denemek isterse, biz buna hazırız. Son savaş sırasında sahip olduğumuzdan çok daha büyük ve kapsamlı bir askeri hazırlığımız var. Tüm seçeneklere hazırız ve Washington'un akıllıca bir seçenek seçmesini umuyoruz" dedi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Arakçi, "Witkoff ile aramızdaki iletişim protestolar öncesinde ve sonrasında devam etti ve halen devam ediyor" ifadelerini kullandı. Witkoff ile bir görüşme ihtimali hakkında ise Arakçi, "Masada incelenen bazı fikirler var" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
