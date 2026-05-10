İran Kudüs Gücü Komutanı Kaani'den Irak'a sürpriz ziyaret

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Irak'taki siyasi gelişmelerle ilgili sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, yeni hükümetin kurulma süreci ve İran'ın çekincelerini gündeme getirdi.

Irak'ta Ali Zeydi'nin hükümet kurmakla görevlendirilmesi ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak basınında yer alan haberlerde, Kaani'nin Şii Koordinasyon Çerçevesi bünyesindeki siyasi liderlerin yanı sıra bazı silahlı grupların liderleriyle bir dizi toplantı gerçekleştirdiği bildirilerek, ziyaretin, hükümeti kurmakla görevlendirilen Zeydi konusunda İran'ın çekinceleriyle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Görüşmelerin ana gündem maddesinin yeni Irak hükümetinin kuruluş süreci olduğu belirtilen haberlerde, temaslardan şu ana kadar net bir sonuç çıkmadığı ve Tahran yönetiminin Zeydi'ye ilişkin nihai tutumunun henüz netleşmediği ifade edildi.

İran tarafının çekincelerinin nedeninin Zeydi'ye yönelik güçlü ABD desteğinden kaynaklandığı iddia edilen haberlerde, Tahran'ın bu durumu Bağdat'taki etkisinin sınırlandırılması ihtimali olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Haberlerde ayrıca, Kaani'nin ziyaretinin Irak parlamentosunda Zeydi hükümetine yönelik güvenoylaması yapılacağı bir döneme denk gelmesine dikkat çekildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
