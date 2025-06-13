İran Devrim Muhafızları, 'Gerçek Vaad 3' Operasyonu ile İsrail Hedeflerini Vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik düzenlenen "Gerçek Vaad 3" operasyonuna ilişkin yayımladığı ikinci bildiride, "Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'ne bağlı füze ve İHA birlikleri, İran'a saldırıların kaynağı olan askeri üsler, havaalanları ve özellikle Filistin ve Gazze'ye karşı kullanılan füze ve askeri teçhizatların üretildiği sanayi tesisleri de dahil olmak üzere birçok hedefi başarıyla vurdu" denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik düzenlenen "Gerçek Vaad 3" operasyonuna ilişkin ikinci bir bildiri yayımladı. Bildiride, operasyon kapsamında işgal altındaki topraklarda bulunan birçok askeri hedefin vurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'ne bağlı füze ve İHA birlikleri, hassas vuruş kabiliyetine sahip akıllı sistemler kullanarak İran'a düzenlenen saldırıların merkezi olan askeri üsler, havaalanları ve özellikle Filistin ve Gazze'ye karşı kullanılan füze ve askeri teçhizatların üretildiği sanayi tesisleri de dahil olmak üzere birçok hedefi başarıyla vurdu" ifadeleri kullanıldı.

"Siyonist rejim, saldırıların büyük bir kısmına karşı koyamadı"

Operasyon kapsamında, işgal altındaki toprakların derinliklerinde yer alan stratejik hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtilen bildiride, "Uydu görüntüleri, saha raporları ve istihbarat verileri, onlarca balistik füzenin hedeflerine tam isabetle ulaştığını ortaya koyuyor. Siyonist rejim füzeleri engellediğini iddia etse de saldırıların büyük bir kısmına karşı koyamadı" denildi.

" İran'ın güvenliği, silahlı kuvvetlerin kırmızı çizgisidir"

Açıklamada, "Bu operasyon, İran'ın dini liderinin talimatı ve halkın talebi doğrultusunda, şehitlerin dökülen kanlarının karşılığı olarak gerçekleştirildi. İran Silahlı Kuvvetleri ve tüm kurumların iş birliğiyle güçlü ve kararlı bir şekilde yürütülen operasyonun temel mesajı ise "İran'ın güvenliği, silahlı kuvvetlerin kırmızı çizgisidir" ifadelerini yer verildi.

İran, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı ve Şin Bet'i vurdu

Öte yandan Tasnim Haber Ajansı, İran'ın Tel Aviv'in Kiryat bölgesinde bulunan İsrail Savunma Bakanlığı karargahı ile çeşitli askeri üsleri hedef aldığını bildirdi. Haberde, hedef alınan noktalar arasında yalnızca Savunma Bakanlığı'nın değil, aynı zamanda İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet'in de bulunduğu ifade edildi. - TAHRAN