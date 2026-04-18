Reuters: "İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'ü geçmeye çalışan iki ticari gemiye ateş açtı"

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan iki ticari gemiye, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ateş açıldığı bildirildi. Geçtiğimiz saatlerde, İran'ın gemi geçişlerini yeniden kapatmasının ardından tansiyon yeniden yükseldi.

Reuters haber ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan iki ticari gemiye ateş açtığını aktardı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmasının ardından tansiyon bir kez daha yükseldi. İngiliz Reuters haber ajansının 3 deniz güvenliği ve nakliye kaynağına dayandırdığı haberine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan en az 2 ticari gemiye ateş açtı.

"İran uyarı yapmadan ateş açtı"

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO) ise İran Devrim Muhafızları'na ait 2 hücumbotu tarafından 1 tankere ateş açıldığını aktardı. Hücumbotlarının telsizle uyarı yapmadığı, mürettebatın güvende olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu saatler önce yaptığı açıklamada, ABD'nin devam eden ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine yeniden kapatıldığını duyurmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar: 2 gemiye ateş açıldı

Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar! 2 gemiye ateş açıldı
