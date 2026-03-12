Haberler

İran'dan Trump'a sert mesaj: "Sizi pişman edene kadar geri adım atmayacağız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'hızlı zafer' ifadesine yanıt vererek, bu yanlış hesaplamanın bedelini ödeyeceklerini belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın "hızlı zafer" açıklamasına sert tepki göstererek, "Bu ağır yanlış hesaplamanın bedelini size ödetip pişman edene kadar geri adım atmayacağız" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle hedef aldı. Laricani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump yine, hızlı bir zafer aradığını söylüyor. Bir savaşı başlatmak kolaydır ancak birkaç sosyal medya açıklamasıyla kazanılamaz. Bu ağır yanlış hesaplamanızdan dolayı sizi pişman edene kadar geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
İspanyol Bakan'dan Trump'a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz

Trump'ın tehdit ettiği Avrupa ülkesinden rest
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı

Ergin Ataman'dan görülmemiş Fenerbahçe itirafı
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Seçimde aday olacak mı? Sadettin Saran'dan açıklama

Seçimde aday olacak mı? Saran'dan açıklama var
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin