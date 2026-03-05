Haberler

İran'dan kara harekatı çıkışı: "Savaşçı evlatlarımız onları bekliyor"

Güncelleme:
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD'li yetkililerin İran'a yönelik kara harekâtı planları hakkında uyarıda bulunarak, 'İran toprakları cehennemliklerin dans edeceği bir yer değildir' dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, bazı ABD'li yetkililerin İran'a kara harekatı planladıklarını söylediğini belirterek, "İmam Humeyni ve İmam Hamaney'in savaşçı evlatları onları bekliyor" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, bazı ABD'li yetkililerin birkaç bin askerle İran'a yönelik kara harekatı planladıklarını söylediklerini belirtti. Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İmam Humeyni ve İmam Hamaney'in savaşçı evlatları, sorumsuz ABD yetkililerini binlerce ölü ve esirle rezil etmek için onları bekliyor. İran toprakları cehennemliklerin dans edeceği bir yer değildir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

500

