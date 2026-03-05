Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "ABD, fırkateynimizi batırarak vahşet işledi ve bundan çok pişman olacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Dena fırkateynini batırmasını kınayarak 'denizde bir vahşet işlediğini' ve pişman olacaklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Dena fırkateynini batırarak "denizde bir vahşet işlediğini ve bundan çok pişmanlık duyacaklarını" belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin ülkesine ait Dena Fırkateyni'ni batırmasına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Bakan Arakçi, "ABD, İran kıyılarından 2 bin bil uzakta, denizde bir vahşet gerçekleştirdi. Hindistan Donanması'nın konuğu olan ve yaklaşık 130 denizci taşıyan Dena Fırkateyni, uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan vuruldu. Şunu unutmayın: ABD, oluşturduğu bu emsalin pişmanlığını çok ağır bir şekilde yaşayacak" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth dün yaptığı açıklamada, Hint Okyanusu'ndaki Amerikan denizaltısının Sri Lanka açıklarındaki İran savaş gemisini toprpidoyla batırdığını duyurmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

Mesleklerini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar

İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi