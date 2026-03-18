İran'dan, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Türk şoför için taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Türk tır şoförü Hüseyin Fırat için Türkçe taziye mesajı yayımlayarak Fırat'ın ailesine başsağlığı diledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Türk tır şoförü Hüseyin Fırat için Türkçe taziye mesajı yayımladı. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran topraklarında, düşman ABD-İsrail tarafından hedef alınan emekçi Türk şoför Hüseyin Fırat'ın mazlum şekilde şehit edilmesi, saldırganların masum ve sivilleri hedef aldığının açık bir göstergesidir. Bu mübarek ayda o aziz şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan aldığı yükle Afganistan'a gitmek üzere yola çıkan tır şoförü Hüseyin Fırat, dönüş yolunda İran'ın Tebriz kentine ulaştığı sırada ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında düşen bir füzenin şarapnel parçalarının aracına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Zencan'daki hastaneye kaldırılan Fırat, 6 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt

Gündemi sarsan İsrail iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
Burak Yılmaz'ın rekoru bu akşam kırılabilir

Rekoru saatler sonra kırılabilir
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
Amedspor'a Felix Afena-Gyan piyangosu

Amed'e servet kazandıracak