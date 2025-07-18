İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail Saldırısında Yaralandı

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CBS News, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın geçtiğimiz ay İsrail'in saldırısında bacağından yaralandığını duyurdu. Pezeşkiyan, saldırının gerçekleştiği toplantıda bulunduğunu ve İsrail'in kendisini öldürmeye çalıştığını ileri sürdü.

CBS News kanalı, ABD istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın geçtiğimiz ay İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardan birinde yaralandığını aktardı.

ABD merkezli CBS News televizyona konuşan iki ABD istihbarat kaynağı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda Tahran'daki Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bacağından yaralandığını ifade etti. Kaynaklar, İran devlet medyasında söz konusu toplantı sırasında düzenlenen saldırıda Pezeşkiyan'ın yaralandığına yönelik çıkan haberlerin "doğru" olduğunu belirtti.

"İsrail beni öldürmeye çalıştı"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bu ayın başlarında ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, İsrail'in toplantıya katıldığı alanı bombalayarak kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etmişti. Pezeşkiyan, İsrail'in kendisini öldürmeye çalıştığına inanıp inanmadığı yönündeki soruya, "Evet, denediler. Buna göre hareket ettiler, ancak başarısız oldular" şeklinde cevap vermişti.

İran merkezli Fars Haber Ajansı ise İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda Pezeşkiyan'ın Tahran'daki Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bacağından yaralandığını aktarmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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