İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e Sert Uyarı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e Sert Uyarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına son vermemesi durumunda daha sert bir yanıt vereceklerini açıkladı ve savaşın sona ermesi için bu saldırılara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail saldırılarına son vermediği takdirde düşmana vereceğimiz yanıt daha sert ve pişman edici olacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırılarına dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, her zaman barış ve huzurun peşinde olduklarını belirterek, "Ancak mevcut şartlarda bu dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolu, düşmanın kayıtsız şartsız saldırılarına son vermesi ve Siyonist teröristlerin maceracılığına kesin olarak son verilmesinin garanti altına alınmasıdır. İsrail saldırılarına son vermediği takdirde düşmana vereceğimiz yanıt daha sert ve pişman edici olacaktır " ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Cilo Festivali'ne İran-İsrail savaşı engeli

İsrail-İran savaşı Güneydoğu'nun en büyük festivalini vurdu
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor

77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.