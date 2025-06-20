İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e Sert Uyarı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail saldırılarına son vermediği takdirde düşmana vereceğimiz yanıt daha sert ve pişman edici olacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırılarına dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, her zaman barış ve huzurun peşinde olduklarını belirterek, "Ancak mevcut şartlarda bu dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolu, düşmanın kayıtsız şartsız saldırılarına son vermesi ve Siyonist teröristlerin maceracılığına kesin olarak son verilmesinin garanti altına alınmasıdır. İsrail saldırılarına son vermediği takdirde düşmana vereceğimiz yanıt daha sert ve pişman edici olacaktır " ifadelerini kullandı. - TAHRAN