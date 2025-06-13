İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e Sert Tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısının ardından yaptığı ilk açıklamasında "Siyonist rejim bugünkü eyleminden pişmanlık duyacak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin canice saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, cumhurbaşkanı ve hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı ve bu konuda bakanlar kurulu özel bir toplantı yaptı" denildi. İran Cumhurbaşkanı, "Siyonist rejim bugünkü eyleminden pişmanlık duyacak" dedi.

Pezeşkiyan'ın kısa bir süre sonra halka seslenmesi bekleniyor. - TAHRAN