İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile nükleer müzakereler için Umman'a gitti

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD ile nükleer müzakereler için Umman'a hareket ettiğini duyurarak, hedeflerinin adil ve onurlu bir anlaşmaya ulaşmak olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD ile yapılacak nükleer müzakereler kapsamında bir diplomatik heyetin başında Umman'ın başkenti Maskat'a hareket ettiğini duyurdu. Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu temasların amacının "nükleer konuda adil, her iki tarafın da kabul edeceği ve onurlu bir anlaşmaya ulaşmak" olduğunu belirtti.

Geçmişte yaşanan olumsuz tecrübeleri hatırlatan Bekayi, "Önceki taahhütlerin yerine getirilmemesi, haziran ayındaki askeri saldırı ve geçen yılın ocak ayındaki dış müdahaleler gözlerimizin önündedir. Bu nedenle kendimizi her zaman İran milletinin haklarını talep etmekle yükümlü görüyoruz. Ancak bununla birlikte, İran milletinin çıkarlarını temin etmek ve bölgede barış ile huzuru korumak amacıyla diplomasiden yararlanma adına hiçbir fırsatı kaçırmama sorumluluğumuz da bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sürecin şekillenmesi için sorumluluk bilinci ve hassasiyetle rol üstlenen komşu ve bölge ülkelerine teşekkür eden Bekayi, "ABD tarafının da bu sürece sorumluluk bilinci, gerçekçilik ve ciddiyetle katılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Witkoff ve Kushner Katar'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witokoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner, yarın İran ile Umman'da yapılacak görüşme öncesi ise Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. - TAHRAN