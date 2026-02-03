Haberler

İran, ABD ile İstanbul görüşmelerine temkinli yaklaşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İranlı bir diplomatik kaynak, Tahran'ın ABD ile İstanbul'da yapılacak müzakerelere ne iyimser ne de kötümser bir tutumla yaklaştığını belirtti. Savunma kapasitesinin pazarlık konusu olmadığını vurguladı.

İranlı bir diplomatik kaynak Tahran'ın ABD ile İstanbul'da yapılması planlanan müzakerelere temkinli yaklaştığını, savunma kapasitesinin pazarlık konusu olmadığını ve görüşmelerin Washington'un "ciddi ve sonuç odaklı" müzakere niyetini ortaya koyacağını söyledi.

İngiliz haber ajansı Reuters, İranlı bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, İran'ın ABD ile cuma günü İstanbul'da yapılması planlanan müzakerelere "ne iyimser ne de kötümser" yaklaştığını, Tahran'ın savunma kapasitesi konusunda ise herhangi bir pazarlığa girmeyeceğini aktardı. Kaynak, söz konusu görüşmenin, ABD'nin gerçekten "ciddi ve sonuç odaklı" bir müzakere niyetine sahip olup olmadığını göstereceğini ifade etti.

Öte yandan Reuters, ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı başka bir haberinde, Tahran ile Washington arasında İstanbul'da yapılacak görüşmelerin önceliğinin, taraflar arasındaki gerilimi azaltmak ve olası bir çatışmayı önlemek olduğunu ancak müzakerelerin çerçevesinin henüz netlik kazanmadığını bildirdi. Yetkili ayrıca, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının Türkiye'deki toplantıya davet edildiğini kaydetti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar

Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın kendisini bu sözlerle savundu
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''