Irak Başbakanı Sudani, CENTCOM heyetiyle Suriye'deki terör örgütü DEAŞ unsurlarının naklini görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Suriye'deki cezaevlerinde tutulan terör örgütü DEAŞ üyelerinin Irak'a nakil operasyonunun detaylarını görüştü.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile bir araya geldi. Başkent Bağdat'taki görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve DEAŞ unsurlarının iadesi ele alındı. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre; Sudani ve Cooper, Suriye'deki cezaevlerinde tutulan terör örgütü DEAŞ üyelerinin Irak'a nakil operasyonunun takvimini ve lojistik detaylarını görüştü. Irak güvenlik birimleri ile Uluslararası Koalisyon güçleri arasındaki iletişimin sürdürülmesi, nakil işlemlerinin lojistik ve teknik altyapısının eksiksiz sağlanması konusunda mutabık kalındı.

"ABD destek sağlayacak"

Terör örgütü DEAŞ tutuklularını kabul ederek bölgeyi büyük bir tehditten kurtaran Irak hükümetine, Uluslararası Koalisyon ve dünya kamuoyu adına teşekkür Cooper, bu hamleyi "etkili ve stratejik bir güvenlik adımı" olarak nitelendirdi. CENTCOM komutanı, ABD'nin bu süreçte Irak'a her türlü lojistik ve teknik desteği sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

"Önleyici planlarımızı hazırladık"

Irak Başbakanı Sudani ise ülkesinin bölgedeki gelişmeleri önceden öngördüğünü ve hazırlıklı olduğunu belirterek, Irak sınırının ilk kez bu kadar kapsamlı ve modern yöntemlerle korunduğuna, sızmalara karşı her türlü önlemin alındığına vurgu yaptı. Sudani ayrıca Uluslararası Koalisyon'un görev süresinin sona ermesi kapsamında Ayn el-Esed Üssü'nün Irak güçlerine devredilmesindeki iş birliği için Cooper'a teşekkür etti.

Suriye'den Irak'a yaklaşık 7 bin DEAŞ unsurunun nakledilmesi bekleniyor

CENTCOM'un geçtiğimiz Çarşamba günü Haseke'den Irak'a naklettiği ilk 150 kişilik grubun ardından operasyon hız kazandı. Suriye'den Irak'a yaklaşık 7 bin DEAŞ unsurunun nakledilmesi bekleniyor. - BAĞDAT