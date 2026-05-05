Irak: "ABD ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazırız"

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Adayı Ali Zeydi, ülkesinin İran ile ABD arasında arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı.

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Adayı Ali Zeydi, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada görüşmede, Irak'ın krizlerin çözümünde diplomatik yolu ve diyaloğu desteklediği vurgulandığı aktarıldı.

Zeydi'nin görüşmede, Irak'ın İran ile ABD arasında arabuluculuk yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade ettiği aktarılan açıklamada, Pezeşkiyan'ın ise görüşmede, Zeydi'yi yeni hükümeti kurmakla resmen görevlendirilmesi dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki iş birliği ve bunların geliştirilmeye yönelik yolların ele alındığı ve önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı