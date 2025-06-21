Irak'ın Kuzeyinde Teröristlere Ait Mağarada Mühimmat Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen bir mağarada çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında teröristlere ait bir mağara keşfetti.

Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde tespit edilen mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

MSB, sınır ötesinde arama tarama faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere ait bir mağara tespit ettiğini duyurdu. Konuya ilişkin MSB'nin sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ECE NUR ÖZTÜRK - Politika
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