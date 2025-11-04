Haberler

Irak Hükümeti Yakıt İthalatını Durdurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak, benzin, motorin ve gaz yağı üretiminde kendi kendine yeterliliğe ulaştığını açıklayarak yakıt ithalatını resmen durdurdu. Başbakan Sudani'nin talimatıyla, iç tüketimi kontrol altında tutarak üretim fazlasını ihracata yönlendirmek hedefleniyor.

Irak hükümeti, benzin, motorin ve gaz yağı üretiminde kendi kendine yeterliliğe ulaşılması nedeniyle yakıt ithalatını resmen durdurdu.

Irak enerji sektöründe yeni bir döneme girdi. Irak Başbakanlık Ofisi'nden Petrol Bakanlığı'na gönderilen resmi yazıya göre, benzin, motorin ve gaz yağı üretiminin kendi kendine yeterliliğe ulaşılması nedeniyle resmi olarak yakıt ithalatını durdurdu. Başbakan Muhammed Şiya Sudani'nin Ofisi Müdürü İhsan el-Avvadi'nin imzasını taşıyan yazıda, "Son 3 yılda yürütülen yoğun çalışmaların ardından, kendi kendine yeterlilik planı kapsamında yeni petrol rafinerilerinin faaliyete geçirilmesiyle ve benzin, motorin ve gazyağı üretimimizin iç tüketim seviyelerini aşması dikkate alınarak, Başbakan bu ürünlerin ithalatının durdurulması talimatını vermiştir" denildi.

Kararda ayrıca, iç tüketimin kontrol altında tutulması ve üretim fazlasının ihracata yönlendirilmesi için Petrol Bakanlığı'na bağlı dağıtım yetkililerine gerekli talimatların iletildiği belirtildi.

Irak Başbakanı Şiya Sudani, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, hükümetin ithalatı durdurarak benzin ve petrol türevlerinin ülke içinde üretilmesiyle devlet hazinesine yaklaşık 10 milyar dolar kazandırmayı hedeflediğini duyurmuştu. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a kritik ziyaret

Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM'den dikkat çeken Demirtaş hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

Vücuduyla ilgili gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı
Ajax-Galatasaray maçında 1000 bilet karaborsaya takıldı

Ajax'ın Galatasaray korkusu! Anında iptal ettiler
Louis C.K. tarihi malikanesini rekor fiyata sattı

Ünlü komedyen tarihi malikanesini rekor fiyata sattı
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

Vücuduyla ilgili gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı
Oyuncu Ceyda Ateş'in oturduğu sitede timsah yakalandı

Bu timsah ünlü oyuncunun oturduğu sitede bulundu
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz

Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezası CAS tarafından kaldırıldı

4 yıl men cezası alan Rıza Kayaalp'e müjdeli haber
Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda

Acun'dan büyük sürpriz: Efsane isim de Survivor kadrosunda
Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma

Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.