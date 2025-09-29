İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Altun, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun, Bakü'de şehitlikleri ziyaret ettikten sonra Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile bir araya geldi.

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun, temaslarda bulunmak üzere, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Altun, ziyaret kapsamında Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Şehitlik ziyaretinde Altun, şehit mezarlarına gül bırakarak, anıtlara saygı duruşunda bulundu.

"Ne yazık ki adaletsiz bir küresel nizamla karşı karşıyayız"

Altun ayrıca temasları kapsamında, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile de bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ayrımcılıkla mücadele ve eşitliğin daha da genişletilmesi gibi alanlarda Azerbaycan'la olan iş birliğini çok önemsediklerini belirtti. Fahrettin Altun, "Burada ifade ettiğiniz üzere hiç kuşkusuz kendi toplumlarımızda, kendi ülkemizdeki ayrımcılıkla mücadele konusunu insan haklarının geliştirmesi konusunu birlikte geliştirmek için çalışıyoruz. Bunların yanında uluslararası alanda insan hakları ihlallerinin giderilmesi noktasında da çok yoğun bir gayret sürdürmek mecburiyetindeyiz ve burada da ortak hareket etmemiz çok ama çok kıymetli. Çünkü ne yazık ki uluslararası alanda bugün biz adaletsiz bir küresel nizamla karşı karşıyayız" dedi.

Adaletsiz düzene vurgu yapan Altun, "Dünyada küresel alanda giderek artan insan hakları ihlalleri var ve bu küresel adaletsiz düzen ne yazık ki bu insan hakları ihlallerini sistematik hale getiriyor ve bunu sıklıkla söylüyoruz. Ne yazık ki uluslararası alanda kötülük sıradanlaşıyor. Bugün adalete ve hakikate karşı yürütülen bir savaş var ve insan hakları alanında çalışan bizler her şeyden önce bu adalet ve hakikat mücadelesinin esas unsurlarıyız, aktörleriyiz ve burada birlikte yol almak mecburiyetindeyiz. İnsan hakları literatürü modern dünyada gelişkin bir literatür. Bu bununla birlikte bizim kadim medeniyetimizden gelen bir eşref-i mahlukat olarak insanı esas alan bir felsefe de var ve biz bu felsefenin devamı olarak bu meselelere yaklaşıyoruz" diye konuştu.

"Zulüm zulümdür ve insana yapılan zulümle mücadele edilmelidir"

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyen bir kamu felsefesinin içinden baktıklarını belirten Fahrettin Altun, "İnsanı esas almak mecburiyetindeyiz ve böyle yaptığımız oranda da halihazırda ne yazık ki insan hakları sektöründe de uluslararası alanda karşımıza çıkan çifte standartla da mücadele edebiliriz. Bunu açık ve net bir şekilde siz de ifade ediyorsunuz, biz de ifade ediyoruz. Maalesef bugün insan hakları alanında Batı dünyasında çok açık ve net bir çifte standart var. Bugün dünyanın pek çok yerinde yürüyen zulümlere farklı yaklaşımlarla bakıldığını görüyoruz. İdeolojik perspektiflerle bakıyorum. Bakıldığını görüyoruz. İnsana bir yerde zulmediliyorsa orada ne ideolojinin, ne etnik kökenin, ne dini aidiyetin hiçbir önemi olamaz. Zulüm zulümdür ve insana yapılan zulümle mücadele edilmelidir. Dünyanın neresinde olursa olsun, kime karşı yapılıyor olursa olsun. Biz bu yaklaşımla bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Medeniyetten aldıkları ilhamla bu sürece yaklaştıklarını söyleyen İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Altun, "Burada gerek teknik yönleri itibarıyla gerek kurumsal kapasite itibarıyla birlikte elbette geliştireceğimiz alanlar var. Bunları konuşalım. Bunları inşallah müzakere edelim istiyoruz. Kurumunuz çok başarılı çalışmalarıyla maruf bir kurum, köklü bir kurum, tecrübeli bir kurum. Biz de bu doğrultuda elbette kendi kabiliyetlerimizi yansıtmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Fakat sizin tecrübenizden, birikiminizden istifade etmeyi de çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu. - BAKÜ