İngiltere Dışişleri Bakanı İsrail'de Siren Sesleriyle Sığınağa Koştu

Hamas saldırılarına karşı İngiltere'nin desteğini göstermek amacıyla İsrail'i ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Ofakim şehrinde siren sesleriyle birlikte sığınağa kaçtı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'i İsrail'in Ofakim şehrini ziyaret ettiği sırada siren seslerinin yükselmesi ile sığınağa koştu.

Hamas saldırıları karşısında İngiltere'nin desteğini göstermek amacıyla İsrail'i ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, korku dolu anlar yaşadı. Cleverly'i güneydeki Ofakim şehrini ziyaret ettiği sırada siren seslerinin yükselmesi ile yanındakilerle birlikte sığınağa koştu.

Sirenlerin Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına attığı roketler nedeniyle devreye girerken, saldırıda Bakan Cleverly ve yanındaki etkileyen olumsuz bir durum yaşanmadı.

Cleverly olaydan önce yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin İsrail halkına verdiği desteğin sarsılmaz olduğunu göstermek için bugün İsrail'de bulunuyorum" demişti. - TEL AVİV