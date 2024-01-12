İngiltere Başbakanı Ukrayna'ya 2,5 Milyar Sterlinlik Askeri Destek Taahhüdünde Bulundu

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kiev'e 2,5 milyar sterlin değerinde askeri destek taahhüdünde bulunurken, "Savaş ne kadar sürerse sürsün yanınızdayız" dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bugün Ukrayna'yı ziyaret etti. Başkent Kiev'de bir araya gelen Sunak ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, görüşmenin ardından Kiev'e 2,5 milyar sterlin değerinde askeri destek taahhüdünü içeren güvenlik anlaşmasına imza attı. Anlaşmanın ardından iki lider basın toplantısına geçerken, Zelenskiy toplantının başında Sunak'a "Özgürlük Nişanı" takdim etti. Zelenskiy'e teşekkür eden Sunak, "Bugün, yarın, (savaş) ne kadar sürerse sürsün yanınızdayız. Ukrayna asla yalnız kalmayacak" dedi.

İmzalanan anlaşmanın diğer ortaklarla yapacakları çalışmalar için zemin hazırladığını belirten Sunak, "Dünyadaki rakiplerimiz, bizim uzun savaşlar için ne sabrımızın ne de kaynaklarımızın olduğuna inanıyor. Putin bizden daha uzun süre dayanabileceğini düşünebilir ama yanılıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın özgürlük arayışının Britanya halkına ilham verdiğini söyleyen Sunak, "Ukrayna'ya yapılan yardım aynı zamanda kendi kolektif güvenliğimize de yapılan bir yatırımdır. Çünkü Putin Ukrayna'da kazanırsa orada durmayacaktır. Şimdi tereddüt edersek sadece Putin değil, onun Kuzey Kore, İran ve diğer yerlerdeki müttefiklerini de cesaretlendirmiş oluruz" şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya 2,5 milyar sterlin değerinde askeri destek taahhüdünü içeren güvenlik anlaşması, istihbarat, siber güvenlik, tıbbi ve askeri eğitim ile teçhizat konularında işbirliği planlarını da içeriyor. Ayrıca, İngiltere Ukrayna'ya Rusya tarafından tekrar saldırıya uğraması halinde "hızlı ve sürekli" destek sağlamayı da taahhüt ediyor. - KİEV