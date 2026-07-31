İngiliz medyası: "Netanyahu ve Trump, İran’a kara ablukası uygulamayı görüştü"

İngiliz Telegraph gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede İran'a kara ablukası uygulama ihtimalini ele aldıklarını öne sürdü.

Telegraph gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir iddiaya yer verdi. Haberde, Trump ve Netanyahu'nun İran'a "kara ablukası" uygulamayı görüştükleri öne sürüldü. Haberde planın, İran'ın Irak ve Pakistan gibi komşu ülkelerine sınır geçişlerini kapatmaları için baskı yapılmasını gerektireceği belirtildi. Ancak ülkenin büyüklüğü ve komşu ülkelerinin sayısı göz önüne alındığında bunun tam olarak uygulanmasının büyük ölçüde imkansız olacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı