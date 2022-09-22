İngiliz gazetesinden bomba iddia: 6'lı masadaki iki lider kapalı kapılar arkasında gizlice görüşüyor

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, muhalefet liderleri tarafından oluşturulan 6'lı masayla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Seçim havasına giren Türkiye'de yaşananları mercek altına alan gazete CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Ali Babacan önderliğindeki DEVA Partisi ile kapalı kapılar arkasında görüşmeler yaptığını öne sürdü.

Türkiye, 2023 yılında yapılacak seçimlere kilitlendi. Muhalefet liderlerinin oluşturduğu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken İngiliz Financial Times, konuyla ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.

İYİ PARTİ, DURUMDAN RAHATSIZ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar arkasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile gizlice görüştüğünü öne süren gazete bu durumun İYİ Parti kanadında ciddi bir rahatsızlığa sebep olduğunu belirtti. İYİ Parti'den yetkililer bu yakınlaşma ile Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı için zemin hazırladığını düşünüyor.

KILIÇDAROĞLU, GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

6'lı masada kriz yaşandığına dair iddialar ile Babacan ve Kılıçdaroğlu görüşmesi siyaset kulislerinin bir numaralı gündem maddesi olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konu hakkında şunları söyledi: "Kriz yaşamadık, hiç böyle bir şey olmadı. Olsa zaten meydana çıkar. Geçen İstanbul'daydım, 'Ali Babacan'la Kılıçdaroğlu gizlice görüştü.' demişler. Ne gizlisi, görüşürüz zaten. Ki benden sonra Sayın Babacan diğer liderlerle de görüştü. Ben İstanbul'da uzun süre kalacaktım o yüzden ilk benimle görüştü. Sanki çok özel bir görüşme de gizliyoruz. Aklın alacağı şey değil. Altı lider bir aradayız ve her zaman görüşüyoruz."