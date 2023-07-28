İncirliova Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Kaya, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçesine hizmet etmek için AK Parti'ye geçtiğini belirtti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti'den istifa ederek geçtiği Ak Parti'nin Aydın İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kaya, ziyarette yaptığı konuşmada, önceliğinin ilçesine hizmet etmek olduğunu söyledi.

İlçeye 4 yıl boyunca çivi dahi çakamadığını ifade eden Kaya, "Kendi imkanlarımızla çok güzel şeyler yaptık ama imkanlar belli, girdiler belli, çıktılar belli. Bundan sonraki siyasi hayatımda AK Parti ailesine katıldım. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. İncirliova'ya en güzel şekilde hizmet edeceğiz." dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, millete hizmet aşkıyla dolu bir belediye başkanının daha AK Parti ile buluşmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Ziyarette AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, belediye başkanları ile partililer de hazır bulundu.